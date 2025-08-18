Трамп: Я не думаю, что Украине надо прекращение огня 8 18.08.2025, 21:14

По его словам, перемирие вряд ли достижимо.

Президент Дональд Трамп не считает, что в Украине нужно прекращение огня, хотя ему нравится этот концепт. Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне он заявил, что перемирие не является обязательным и вряд ли достижимым.

«Я не думаю, что вам нужно прекращение огня. Я знаю, что это может быть хорошо, но я также могу понять стратегически почему... одна или другая страна этого не хочет», — заявил он.

