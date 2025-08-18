Трамп рассказал, кто будет платить за оружие для Украины 2 18.08.2025, 21:39

Президент США также поднял тему гарантий безопасности для Киева.

За американское оружие, поставляемое Украине, будет платить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него», — сказал он, обращаясь к Зеленскому.

Украинский президент поблагодарил Европу за возможность закупать американское оружие через НАТО. Он добавил, что есть и другие программы, позволяющие укрепить украинскую армию. Президент Украины заявил, что рассматривает это как часть гарантий безопасности.

Трамп в ходе пресс-конференции рассказал, что на сегодняшней встрече намерен обсудить гарантии безопасности Украины. «Мы обеспечим им очень хорошую защиту, очень надежную охрану. Это часть нашей работы. И люди, которые нас ждут (европейские лидеры, прибывшие в Белый дом. — Прим.), я думаю, они наши единомышленники. Они хотят помочь», — добавил он.

