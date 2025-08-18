В Слуцке мальчик неожиданно вытащил из канавы большого карпа 1 18.08.2025, 21:48

1,636

Эту радость нужно видеть.

В Слуцке дети ловили рыбу обычными удочками в небольшом канале. На крупный улов никто не надеялся, думали, что в таком водоеме ничего крупного и не водится. И вдруг у одного мальчика клюнуло, и оказалось, что добыча очень солидная.

На видео, снятом редактором местного сайта, который случайно оказался рядом, запечатлены неподдельные эмоции детворы, впечатленной размером карпа, которого удалось вытащить из воды.

Сам счастливый рыбак долго не может решиться, что с таким неожиданным уловом делать, но в конце концов принимает максимально гуманное решение — отпустить рыбу обратно в воду. Его решение встречает общее одобрение.

«Ты молодец, у тебя крутая добыча. Это все увидят», — заверяет великодушного мальчика журналист.

И действительно, за пять дней этот ролик на странице городского сайта в инстаграме собрал уже почти 3 миллиона просмотров и около 100 тысяч лайков.

