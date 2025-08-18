Для переговоров Трампа и Зеленского развернули огромную карту Украины
- 18.08.2025, 21:55
Карту боевых действий принесла украинская делегация.
В Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа развернули огромную карту боевых действий, пишет BBC.
Ее установили напротив президентского стола. На карте изображена территория Украины, где проходят боевые действия.
Карту принесла украинская делегация.
Трамп и Зеленский перед закрытой частью переговоров провели открытую, на которой произнесли вступительные слова и кратко ответили на вопросы журналистов.
После закрытой части переговоров Зеленского и Трампа стороны продолжат общение в расширенном формате с участием европейских лидеров.