Для переговоров Трампа и Зеленского развернули огромную карту Украины 18.08.2025, 21:55

Карту боевых действий принесла украинская делегация.

В Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа развернули огромную карту боевых действий, пишет BBC.

Ее установили напротив президентского стола. На карте изображена территория Украины, где проходят боевые действия.

Карту принесла украинская делегация.

Трамп и Зеленский перед закрытой частью переговоров провели открытую, на которой произнесли вступительные слова и кратко ответили на вопросы журналистов.

После закрытой части переговоров Зеленского и Трампа стороны продолжат общение в расширенном формате с участием европейских лидеров.

