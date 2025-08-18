закрыть
18 августа 2025, понедельник, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для переговоров Трампа и Зеленского развернули огромную карту Украины

  • 18.08.2025, 21:55
  • 1,282
Для переговоров Трампа и Зеленского развернули огромную карту Украины

Карту боевых действий принесла украинская делегация.

В Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа развернули огромную карту боевых действий, пишет BBC.

Ее установили напротив президентского стола. На карте изображена территория Украины, где проходят боевые действия.

Карту принесла украинская делегация.

Трамп и Зеленский перед закрытой частью переговоров провели открытую, на которой произнесли вступительные слова и кратко ответили на вопросы журналистов.

После закрытой части переговоров Зеленского и Трампа стороны продолжат общение в расширенном формате с участием европейских лидеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко