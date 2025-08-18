Трамп назвал успешным день переговоров с Зеленским в Белом доме 2 18.08.2025, 22:17

2,292

Президент США подчеркнул, что во время встречи с украинским лидером состоялись «важные обсуждения».

В Белом доме был очень успешный день, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США подчеркнул, что во время встречи с украинским лидером состоялись «важные обсуждения».

Ранее 18 августа Трамп анонсировал «важный день» в Белом доме и написал в соцсети Truth Social, что у него на переговорах «никогда не было столько европейских лидеров одновременно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com