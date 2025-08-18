Трамп назвал успешным день переговоров с Зеленским в Белом доме

Трамп назвал успешным день переговоров с Зеленским в Белом доме2
- 18.08.2025, 22:17
- 2,292
Президент США подчеркнул, что во время встречи с украинским лидером состоялись «важные обсуждения».
В Белом доме был очень успешный день, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США подчеркнул, что во время встречи с украинским лидером состоялись «важные обсуждения».
Ранее 18 августа Трамп анонсировал «важный день» в Белом доме и написал в соцсети Truth Social, что у него на переговорах «никогда не было столько европейских лидеров одновременно».