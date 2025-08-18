ChatGPT заработал в 30 раз больше, чем конкуренты вместе взятые 18.08.2025, 22:27

Популярность ИИ-приложения подтверждается и количеством загрузок.

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT заработало $2 млрд, сообщает TechCrunch, ссылаясь на отчет аналитической компании Appfigures. Это в 30 раз больше, чем совокупные доходы основных конкурентов - Claude, Copilot и Grok.

В 2025 году показатели выросли взрывными темпами: только за январь-июль пользователи потратили $1,35 млрд, что на 673% больше, чем в прошлом году за тот же период. В среднем приложение приносит почти $193 млн в месяц - против $25 млн год назад. Для сравнения, ближайший конкурент, Grok от компании xAI, заработал всего $25,6 млн с начала года, что составляет менее 2% от уровня ChatGPT.

Популярность ChatGPT подтверждается и количеством загрузок. Приложение установили около 690 миллионов раз по всему миру. Лидером по количеству установок стала Индия (13,7%), тогда как США занимают второе место (10,3%). В то же время по доходам ситуация иная: американский рынок приносит 38% всех расходов пользователей, а средний доход с каждой загрузки в США достигает $10 - вдвое больше, чем в среднем по миру ($2,91).

В то же время конкуренты пока значительно отстают: Claude приносит $2,55 на установку, Grok - $0,75, а Copilot всего $0,28. Отдельно отмечается, что Grok от Elon Musk вышел на рынок позже: сначала он был доступен только в рамках платформы X, а собственные мобильные приложения для iOS и Android появились только в 2025 году.

Данные мобильных платформ не отражают полной картины доходов компаний, так как ИИ-сервисы зарабатывают и на веб-подписках, и на корпоративных решениях через API. Тем не менее, рекордные результаты ChatGPT свидетельствуют о масштабном преимуществе сервиса среди обычных пользователей мобильных устройств.

