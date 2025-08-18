В РФ темпы вербовки контрактников на войну с Украиной упали до 2-летнего минимума 18.08.2025, 22:38

С такими темпами вербовки Путин сможет продолжать войну только 12-16 месяцев.

С апреля по июнь контракты с Минобороны России для участия в войне против Украины подписали всего 37,9 тысячи человек. Меньше — 22,9 тысячи — было только в аналогичном периоде 2023-го, когда власти только запускали кампанию вербовки за деньги, подсчитали «Важные истории» на основе данных о бюджетных расходах на единовременные выплаты. По сравнению со вторым кварталом 2024-го показатель упал в 2,5 раза — тогда он составлял 92,8 тысячи человек.

Всего за первую половину 2025 года бонусы за заключение контракта с Минобороны РФ получили 127,5 тысячи человек против 166,2 тысячи годом ранее. При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждал, что за первое полугодие 2025-го в армию вступили 210 тысяч новобранцев.

Другую оценку приводил и научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Согласно его данным, за шесть месяцев 2025 года контракт могли подписать 191 тысяча человек. Эксперт делает расчеты на основе сведений о выплатах из региональных бюджетов, которые доступны только для 37 субъектов, экстраполируя эти показатели на всю Россию.

По данным Клюге, в среднем новоиспеченный контрактник получает 1,8 млн рублей. Летом несколько регионов снова увеличили выплаты после того, как бонусы достигли плато весной. В том числе это сделали Владимирская (до 2,1 млн рублей), Кемеровская (до 1,5 млн), Новосибирская (до 1,6 млн), Рязанская (до 1 млн) и Тульская области (до 2,6 млн).

По подсчетам Клюге, в первой половине 2025 года регионы потратили на выплаты за заключение контракта с Минобороны около 230 млрд рублей. В большинстве субъектов расходы на вербовку составили 2-3 % от бюджета. Однако были и исключения. Например, в Марий Эл, где выплата равна 2,6 млн рублей, на войну записались около 1,3 тысячи человек. В результате власти потратили на бонусы 10 % бюджета региона — больше, чем на здравоохранение. Клюге прогнозирует, что к концу года общие расходы государства на пополнение армии для фронта превысят 800 млрд рублей ($10 млрд).

Главный эксперт по России американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос подсчитывал, что с текущими масштабами потерь, которые превышают 1 тысячу человек в день, Путин сможет продолжать войну еще 12-16 месяцев. Примерно через год могут быть исчерпаны как резервы бюджета для финансирования боевых действий, так и возможности властей находить «добровольцев» для фронта, отмечал он.

