закрыть
18 августа 2025, понедельник, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал разговор с Трампом «лучшим за все время»

3
  • 18.08.2025, 22:54
  • 2,540
Зеленский назвал разговор с Трампом «лучшим за все время»

Лидеры США и Украины обсудили «очень деликатные» вопросы.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины прошла хорошо. Обсуждались деликатные вопросы.

Об этом сказал Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его заявление в Белом доме.

«Я думаю, у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Трампом. Мы обсудили очень деликатные вопросы», - сказал он перед многосторонней встречей с другими европейскими лидерами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко