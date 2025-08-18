Зеленский назвал разговор с Трампом «лучшим за все время»3
18.08.2025, 22:54
Лидеры США и Украины обсудили «очень деликатные» вопросы.
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины прошла хорошо. Обсуждались деликатные вопросы.
Об этом сказал Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его заявление в Белом доме.
«Я думаю, у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Трампом. Мы обсудили очень деликатные вопросы», - сказал он перед многосторонней встречей с другими европейскими лидерами.