Карлос Алькарас стал чемпионом Цинциннати 18.08.2025, 23:12

Испанский теннисист получил трофей, не выиграв ни одного сета в финале.

Карлос Алькарас стал чемпионом Цинциннати, не выиграв ни одного сета в финале.

Классическая финальная вывеска ATP впервые не оправдала своих ожиданий.

В первом сете при счете 5:0 в пользу испанского теннисиста, Янник Синнер досрочно завершил поединок из-за плохого самочувствия.

Таким образом, Карлос Алькарас становится чемпионом Цинциннати, а итальянец, который защищал титул «мастерса», довольствуется вторым местом.

Турнир серии «Мастерс» Cincinnati Open проходил с 7 по 18 августа.

Призовой фонд турнира ATP-1000 в 2025-м году составляет $ 9 193 540, что значительно больше прошлогодних призовых ($ 6 795 555), а также призовых в женском одиночном турнире ($ 5 152 599).

