Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне: главные заявления 1 18.08.2025, 23:54

Европейские лидеры призвали усилить давление на Путина, Трамп надеется на мир.

Президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. Трамп заявил, что перспектива завершения войны в Украине станет понятна через одну-две недели. Он считает, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык. Сам Зеленский надеется решить территориальные вопросы с Путиным при помощи Трампа. Некоторые европейские лидеры были настроены более решительно и призвали усилить давление на Путина.

Charter97.org приводит все главные заявления, которые прозвучали на расширенной встрече в Белом доме:

Заявления Дональда Трампа

— Перспектива урегулирования войны в Украине станет понятна через одну-две недели.

— Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.

— На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный «обмен» территориями.

— Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.

— Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.

— Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования войны в Украине.

— США и Европа планируют обеспечить максимальную безопасность Украине.

— Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.

— Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.

Заявления Владимира Зеленского

— Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.

— Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.

— «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.

— Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.

Заявления европейских лидеров

Эмманюэль Макрон

— Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.

— Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.

— Завершение войны можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.

Урсула фон дер Ляйен

— Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.

Марко Рютте

— Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.

Фридрих Мерц

— Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.

Кир Стармер

— Война в Украине оказала влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.

Джорджа Мелони

— Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.

Александр Стубб

— У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com