Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне: главные заявления

Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне: главные заявления1
- 18.08.2025, 23:54
Европейские лидеры призвали усилить давление на Путина, Трамп надеется на мир.
Президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. Трамп заявил, что перспектива завершения войны в Украине станет понятна через одну-две недели. Он считает, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык. Сам Зеленский надеется решить территориальные вопросы с Путиным при помощи Трампа. Некоторые европейские лидеры были настроены более решительно и призвали усилить давление на Путина.
Charter97.org приводит все главные заявления, которые прозвучали на расширенной встрече в Белом доме:
Заявления Дональда Трампа
— Перспектива урегулирования войны в Украине станет понятна через одну-две недели.
— Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.
— На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный «обмен» территориями.
— Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
— Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.
— Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования войны в Украине.
— США и Европа планируют обеспечить максимальную безопасность Украине.
— Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.
— Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.
Заявления Владимира Зеленского
— Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.
— Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.
— «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.
— Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.
Заявления европейских лидеров
Эмманюэль Макрон
— Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.
— Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.
— Завершение войны можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.
Урсула фон дер Ляйен
— Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.
Марко Рютте
— Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.
Фридрих Мерц
— Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.
Кир Стармер
— Война в Украине оказала влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.
Джорджа Мелони
— Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.
Александр Стубб
— У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить войну.