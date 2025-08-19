Вертолеты ВСУ сбили более 3200 дронов «Шахед» за год 19.08.2025, 1:07

Об этом сообщил главком ВСУ.

С августа 2024 года украинские вертолеты с пулеметным вооружением сбили более 3200 российских дронов типа «Шахед». Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

«Для нас в приоритете все, что касается дронов, работающих как перехватчики для борьбы с вражескими ударными БПЛА. И у нас есть много исключительных результатов, которых мы достигли с помощью наших морских платформ», — отметил он.

По словам Сырского, украинские защитники активно наращивают противовоздушную оборону, увеличивая число систем с высокотехнологичным оборудованием.

«Очень хорошо себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты с пулеметным вооружением показывают большую эффективность. С августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа «Шахед» — это исключительные результаты», — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что Силы обороны также используют легкомоторную авиацию и зенитно-ракетные войска.

«У нас есть планы по дальнейшему наращиванию легкомоторной авиации в составе армейской авиации. Перспективное направление — это дроны-перехватчики. Здесь у нас много разработок, которые могут конкурировать с такими известными фирмами, как Merops», — сказал Сырский.

