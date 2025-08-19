Евровидение представило новый логотип к 70-летию конкурса 19.08.2025, 4:32

В 2026 году песенный конкурс Евровидение отметит 70-летний юбилей.

Накануне организаторы презентовали обновленный фирменный стиль - новый логотип и шрифт, которые, по замыслу авторов, сочетают игривость и изящество.

Предыдущий логотип использовали с 2004 года. Неизменной составляющей осталось узнаваемое сердце, которое теперь стало еще выразительнее. Главной новацией стал образ сердца-хамелеона - «эмоционального компаса Евровидения», меняющего свой вид в зависимости от страны-хозяйки, исполнителя или темы конкурса, но при этом остающегося узнаваемым символом.

Особое внимание уделили и 3D-версии логотипа: сердце состоит из 70 слоев, символизирующих каждый год истории конкурса. Кроме того, бренд получил собственный шрифт Singing Sans с уникальной курсивной буквой «E», который будут использовать на всех цифровых платформах.

«Песенный конкурс Евровидение всегда был про развитие - музыкальное, культурное и творческое. Это обновление чествует 70 удивительных лет, одновременно направляя бренд в захватывающее будущее. Оно смелое, игривое и полное сердца - как и сам конкурс» - заявил директор Евровидения Мартин Грин.

Обновленную айдентику начнут применять ближе к следующему конкурсу.

