Евровидение представило новый логотип к 70-летию конкурса
- 19.08.2025, 4:32
Видео.
В 2026 году песенный конкурс Евровидение отметит 70-летний юбилей.
Накануне организаторы презентовали обновленный фирменный стиль - новый логотип и шрифт, которые, по замыслу авторов, сочетают игривость и изящество.
Предыдущий логотип использовали с 2004 года. Неизменной составляющей осталось узнаваемое сердце, которое теперь стало еще выразительнее. Главной новацией стал образ сердца-хамелеона - «эмоционального компаса Евровидения», меняющего свой вид в зависимости от страны-хозяйки, исполнителя или темы конкурса, но при этом остающегося узнаваемым символом.
Особое внимание уделили и 3D-версии логотипа: сердце состоит из 70 слоев, символизирующих каждый год истории конкурса. Кроме того, бренд получил собственный шрифт Singing Sans с уникальной курсивной буквой «E», который будут использовать на всех цифровых платформах.
«Песенный конкурс Евровидение всегда был про развитие - музыкальное, культурное и творческое. Это обновление чествует 70 удивительных лет, одновременно направляя бренд в захватывающее будущее. Оно смелое, игривое и полное сердца - как и сам конкурс» - заявил директор Евровидения Мартин Грин.
Обновленную айдентику начнут применять ближе к следующему конкурсу.