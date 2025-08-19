РФ — против воинского контингента в Украине с участием НАТО 19.08.2025, 0:00

Мария Захарова

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия выступает против размещения в Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении войны. Об этом говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном в Telegram в понедельник, 18 августа.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление в Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», написала Захарова.

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским приняла участие в видеоконференции «коалиции желающих» 17 августа. В ее состав входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.

Телеконференция союзников была призвана укрепить позиции Зеленского, в частности, в вопросе надежных гарантий безопасности для Украины, которые включали бы участие США. Переговоры проходили в преддверии саммита в Вашингтоне 18 августа.

В заявлении по итогам встречи коалиции Макрон и Стармер17 августа «вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения военных действий, а также помочь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении ее вооруженных сил».

