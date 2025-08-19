закрыть
Зеленский объяснил, что показывал Трампу на карте Украины

  • 19.08.2025, 0:09
Президент Украины показал лидеру США «много деталей» на поле боя.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом у карты Украины показал ему «много деталей», передает NBC News.

«Я показал президенту много деталей на поле боя, на карте. Спасибо большое. Кстати, спасибо за карту» — сказал украинский лидер.

Помощник Трампа Дэн Скавино также опубликовал в соцсети Х фотографию с картой Украины, около которой стоят Трамп и Зеленский и подписал ее: «Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома».

Встреча с украинским президентом прошла в Овальном кабинете — главном рабочем кабинете президента США в Западном крыле Белого дома.

