Зеленский объяснил, что показывал Трампу на карте Украины 19.08.2025, 0:09

Президент Украины показал лидеру США «много деталей» на поле боя.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом у карты Украины показал ему «много деталей», передает NBC News.

«Я показал президенту много деталей на поле боя, на карте. Спасибо большое. Кстати, спасибо за карту» — сказал украинский лидер.

Помощник Трампа Дэн Скавино также опубликовал в соцсети Х фотографию с картой Украины, около которой стоят Трамп и Зеленский и подписал ее: «Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома».

Встреча с украинским президентом прошла в Овальном кабинете — главном рабочем кабинете президента США в Западном крыле Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com