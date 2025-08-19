Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС завершилась 19.08.2025, 0:12

Встреча прошла в Белом доме в закрытом формате.

Завершилась встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза, передает «Суспiльне».

Встреча прошла в Вашингтоне в Белом доме через несколько дней после саммита на Аляске.

В США на переговоры прибыли президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

