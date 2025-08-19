закрыть
19 августа 2025, вторник, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Трамп позвал европейских лидеров на дополнительную встречу в Овальном кабинете

  • 19.08.2025, 0:17
CNN: Трамп позвал европейских лидеров на дополнительную встречу в Овальном кабинете

Официальный представитель Белого дома объяснил такое желание Трампа тем, что «все идет хорошо».

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить европейских лидеров в Овальный кабинет перед их отъездом из Белого дома, передает CNN в понедельник, 18 августа.

Пока непонятно, будет ли эта встреча закрытой или открытой для прессы.

CNN подчеркивает, что это дополнительная встреча которая является дополнением к графику. Официальный представитель Белого дома объяснил каналу такое желание Трампа тем, что «все идет хорошо».

Официально Трамп встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома, а с Зеленским лично — в Овальном кабинете.

Посещение Овального кабинета «командой мечты», как назвали группу европейских лидеров, приехавших поддержать украинского президента, не входило в программу саммита.

18 августа в Белом доме в переговорах с Дональдом Трампом среди европейских лидеров участвовали руководители Франции (Эммануэль Макрон), Германии (Фридрих Мерц), Италии (Джорджа Мелони), Великобритании (Кир Стармер), Финляндии (Александр Стубб), президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее телеканал CNN писал, что атмосфера в Овальном кабинете Белого дома 18 августа во время встречи Зеленского с Трампом была более дружественной, чем в феврале 2025 года — во время предыдущей их встречи.

Зеленский назвал разговор с Трампом 18 августа «лучшим за все время». Стороны обсудили гарантии безопасности и гуманитарное направление.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко