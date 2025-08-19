«За эти деньги целую деревню можно купить» 19.08.2025, 8:09

Молодая семья приобрела деревенский дом под Могилевом в кредит и вызвала лавину эмоций.

Молодая семья приобрела деревенский дом с участком под Могилевом. Стоимость — 8900 долларов. Для покупки они взяли кредит в «Беларусбанке». Как продвигается ремонт недвижимости, они рассказывают в TikTok. Но семья столкнулась с критикой, говорят — приобретенный дом не стоит своих денег, пишет «Зеркало».

«Мы купили сарай за 8900 долларов. Это слова хейтеров, — отметила тиктокерша. — Участок составляет 23 сотки. Сарай тоже на участке есть. Раз, два. Но, простите, сараем этот дом назвать у меня лично рот не сможет. Смог только рот хейтеров».

Тиктокерша показала, как выглядит жилье за такие деньги. Это кладовка, где «лежат картошка, чеснок, всякие разные причиндалы».

«Дальше заходим. Здесь у людей когда-то была кухня, русская печь и сама комната. Русская печь — продолжение того, что нам досталось от людей в наследство. Окна, кстати говоря, нормальные — ПВХ. Ну что, разве это можно назвать сараем?» — задалась вопросом хозяйка жилища.

В другом видео она рассказала, что на дом взяли кредит в «Беларусбанке» — 90% от его стоимости, это порядка 23 700 рублей. «Платежка в этом месяце у нас составила 319 рублей с копейками», — уточнила она.

Мнения комментаторов по поводу стоимости дома разошлись. Одни считают, что цена завышена, а другие считают ее адекватной, так как недалеко находится Могилев.

Вот какие комментарии оставили под видео:

«Это очень много. В Кобринском районе за эти деньги целую деревню можно купить, сестра за 1000 долларов продать не может».

«Это дорого. За 8000 рублей — это норма, а долларов — это очень много. Нет ни воды в доме, нет газа. И в 10 километрах от Могилева. Это супердорого».

«Это дешево. У нас в деревушке забитой продают по 5 тысяч долларов. А тут, я считаю, нормально. Пусть покажут дома с ванной и туалетом за 10 тысяч. Хочу посмотреть».

«Очень дорого. И как бы не было обидно, но это ближе к сараю».

«В кредит — это далеко не 8900 долларов».

«Люди, когда вы поймете уже, что цена эта за земельный участок, а не за дом. Это не квартира. Тут важную роль играет земля, а тут аж 23 сотки и вблизи от города».

«Ездили смотреть дом для дачи. Минская область, Несвижский район. 19 соток участок. В доме — 4 комнаты, кухня, предбанник, веранда. Новый котел, плита. Есть газ, свет, вода, печка. На участке два сарая. 9000 долларов, но хозяева согласились скинуть до 8000. Но решили не брать, потому что у нас свой частный дом в городе, и у бабушки частный дом в нашем городе. Но, извините, ваш за 8900 долларов, где одна комната… Вам в него вложить нужно огромную сумму денег, чтобы довести до ума, понятное дело».

