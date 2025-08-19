Стали известны детали гарантий безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне

Стали известны детали гарантий безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне1
- 19.08.2025, 8:24
Окончательный вариант будет оформлен в течение семи-десяти рабочих дней.
Гарантии безопасности западных партнеров для Украины будут оформлены в течение семи-десяти рабочих дней.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.
Глава украинского государства предположил, что гарантии безопасности будут расширяться партнерами Украины, и в дальнейшем будет все больше подробностей, поскольку «все это будет на бумаге формализовано в ближайшую неделю или 10 дней».
Зеленский также уточнил несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.
Сильная армия
Президент Украины отметил, что первая часть гарантий будет касаться финансирования Вооруженных сил Украины.
«Наша армия состоит из нашего войска, заработных плат. И здесь вызов, нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, потому что у вас нет финансирования. А нас такого финансирования не будет, физически не будет, в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы», - сказал Зеленский
Он также заявил о намерении найти необходимые средства, и подчеркнул, что для этого у наших европейских партнеров должно быть понимание, «что нам нужно находить источник финансирования этого на какой-то срок, довольно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности».
Военная помощь США
Второй частью гарантий безопасности, Зеленский назвал предоставление Соединенными Штатами пакета военной помощи.
«Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и т.д.», - сказал президент Украины.
Производство дронов
Третьей частью соглашения о гарантиях безопасности глава государства назвал производство Украиной собственных дронов.
«У нас есть договоренность с президентом США, что когда у нас открывается экспорт, они будут покупать украинские дроны. Это будет финансирование нашего внутреннего производства дронов, наши компании будут иметь деньги на увеличение производства», - сказал Зеленский.
Он добавил, что второй частью этой части соглашения является то, что партнеры смогут для нас сделать, как будут работать гарантии безопасности и какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения агрессии.