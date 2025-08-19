Стали известны детали гарантий безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне 1 19.08.2025, 8:24

2,266

Окончательный вариант будет оформлен в течение семи-десяти рабочих дней.

Гарантии безопасности западных партнеров для Украины будут оформлены в течение семи-десяти рабочих дней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Глава украинского государства предположил, что гарантии безопасности будут расширяться партнерами Украины, и в дальнейшем будет все больше подробностей, поскольку «все это будет на бумаге формализовано в ближайшую неделю или 10 дней».

Зеленский также уточнил несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.

Сильная армия

Президент Украины отметил, что первая часть гарантий будет касаться финансирования Вооруженных сил Украины.

«Наша армия состоит из нашего войска, заработных плат. И здесь вызов, нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, потому что у вас нет финансирования. А нас такого финансирования не будет, физически не будет, в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы», - сказал Зеленский

Он также заявил о намерении найти необходимые средства, и подчеркнул, что для этого у наших европейских партнеров должно быть понимание, «что нам нужно находить источник финансирования этого на какой-то срок, довольно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности».

Военная помощь США

Второй частью гарантий безопасности, Зеленский назвал предоставление Соединенными Штатами пакета военной помощи.

«Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и т.д.», - сказал президент Украины.

Производство дронов

Третьей частью соглашения о гарантиях безопасности глава государства назвал производство Украиной собственных дронов.

«У нас есть договоренность с президентом США, что когда у нас открывается экспорт, они будут покупать украинские дроны. Это будет финансирование нашего внутреннего производства дронов, наши компании будут иметь деньги на увеличение производства», - сказал Зеленский.

Он добавил, что второй частью этой части соглашения является то, что партнеры смогут для нас сделать, как будут работать гарантии безопасности и какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения агрессии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com