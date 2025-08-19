закрыть
AFP: Путин сказал Трампу, что готов встретиться с Зеленским

  • 19.08.2025, 8:41
Фото: Getty Images

Стали известны подробности телефонного разговора президента США с главой Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. И подтвердил это в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает AFP.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, Путин дал согласие на встречу с Зеленским. Это заявление он сделал в телефонном разговоре с Трампом, который звонил в Кремль в перерыве между переговорами в Белом доме с европейскими лидерами.

Отметим, немецкий канцлер Фридрих Мерц уже заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна пройти в течение двух недель. А место еще должно быть согласовано.

Напомним, по итогам встреч в Белом доме американский президент заявил, что начал подготовку саммита Зеленского и Путина. По его словам, вскоре должно быть объявлено место такой встречи.

Дональд Трамп также подчеркнул, что после этого должен пройти трехсторонний саммит с его участием. Который, как ожидается, может положить конец российско-украинской войне.

На данный момент официально известно, что Путин готов повысить уровень переговоров с Украиной. Как заявил его помощник Юрий Ушаков, также была выражена поддержка продолжить контакты на уровне переговорных делегаций.

Как пишет Axios, Трамп надеется, что встречу между Путиным и Зеленским успеют организовать до конца августа. До этого предварительно называлась дата 22 августа, но она пока не подтверждена. Как и место проведения саммита.

