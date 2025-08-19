Ученые выяснили, какой кофе увеличивает продолжительность жизни 1 19.08.2025, 8:46

Появились результаты новейшего исследования.

Исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, Китай, выяснили, что употребление кофе может увеличить продолжительность жизни.

В исследовании участвовало более 171 000 участников в течение 7 лет. Результаты опубликованы в Annals of Internal Medicine. Исследования показали, что среди тех, кто выбирал несладкий кофе, шансов умереть было на 16-20% меньше, чем среди тех, кто не пил кофе вообще. Среди тех, кто регулярно добавлял к чашке кофе одну столовую ложку сахара, шансы не умереть выросли до 29-31%.

Старшая диетология медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Дана Эллис Ганнес не считает такие выводы неожиданными, поскольку есть много данных, подтверждающих, что кофе является полезным противовоспалительным напитком. «Самым полезным является черный кофе, потому что он содержит все полезные полифенолы и антиоксиданты кофе без каких-либо воспалительных соединений, которые могут быть обнаружены в слишком большом количестве сахара или сливок», — заявила Ганнес.

Относительно добавления одной ложки сахара, по мнению диетологи, такой кофе оказывает такой же эффект, как кофе без сахара, потому что «1 чайная ложка сахара — это очень мало во всей схеме сбалансированного питания, и это небольшое количество сахара не приведет к колебаниям».

Исследовательница порекомендовала внимательно относиться к количеству употребляемого сахара, которого может быть очень много в сильно подслащенных напитках (некоторые необычные кофейные напитки могут содержать от 8 до 12 чайных ложек сахара плюс сливки). Такое потребление сахара, безусловно, повышает уровень сахара в крови и имеет серьезные последствия для здоровья.

