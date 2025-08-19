Под Оршей работал «тайный» детский лагерь 1 19.08.2025, 9:19

2,672

иллюстративное фото

Его «обнаружили» во время проверки.

Прокуратура Оршанского района проверила детские летние лагеря региона и нашла один незарегистрированный.

Всего в районе работают 52 воспитательно-оздоровительных лагеря, один трудовой лагерь, два палаточных передвижных, 15 дневных спортивно-оздоровительных, один лагерь с круглосуточным пребыванием и два стационарных.

Проверка показала, что в некоторых лагерях условия не полностью соответствовали требованиям безопасности и закону. Были выявлены нарушения в организации питания: ограниченный ассортимент, неправильное хранение продуктов, поставка некачественных овощей.

Также нарушались санитарно-гигиенические нормы: в помещениях, где находились дети, проводились ремонтные и строительные работы. В палаточных передвижных лагерях не полностью обеспечивались безопасные условия для проживания, отдыха, питания и соблюдения личной гигиены.

«Выявлен факт функционирования лагеря, не включенного в перечень воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей. При этом готовность лагеря в установленном законодательством порядке не была подтверждена, а контроль за соблюдением законодательства, направленного на защиту прав и здоровья детей, не осуществлялся», — рассказали в прокуратуре.

После проверки прокуратура составила акты надзора, нарушения были устранены. По требованию прокуратуры 13 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

