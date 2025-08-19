Зеленский подвел итог визита к Трампу 4 19.08.2025, 9:24

Фото: Getty Images

Неприемлемых решений не произошло.

В рамках сегодняшних встреч в Белом доме не было неприемлемых для Украины решений. Между партнерами состоялись содержательные беседы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского.

В частности, у него спросили, предлагались ли на встрече в Белом доме какие-либо неприемлемые решения для Украины, которые касались бы формата завершения российско-украинской войны.

«Это дискуссия, диалог с партнерами. У каждого из нас есть свои аргументы. Неприемлемых решений не произошло. Я думаю, каждый из нас сделал свою работу», - ответил Зеленский.

Также он прокомментировал момент с тем, что в Белом доме выставили карту с текущей линией фронта. По его словам, он спорил «за каждый процент оккупированных территорий».

«На карте показал ситуацию на поле боя американским союзникам. Кто реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях», - добавил президент Украины.

