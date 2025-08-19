Журналисты случайно услышали шепот Трампа о Путине 6 19.08.2025, 9:49

6,338

Фото: Getty Images

Фразу случайно уловил включенный микрофон.

Перед началом встречи с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп прошептал Эмманюэлю Макрону, что некто хочет заключить сделку «ради него», эту фразу случайно уловил включенный микрофон. Речь шла о Владимире Путине, пишет CNN.

«Думаю, он хочет заключить сделку ради меня. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп Макрону.

Этот разговор имел место перед открытой частью встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами, в которой, кроме Макрона, принимали участие генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.

К кому относились слова Трампа, из этой фразы неясно, но CNN утверждает, что глава Белого дома говорил о Путине и о его готовности достичь соглашения по Украине.

При этом президент США также упомянул об организации трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского, которую он анонсировал.

Напомним, Зеленский на брифинге в Вашингтоне подтвердил, что готовится сначала его двусторонняя встреча с Путиным, а затем — трехсторонняя с участием Трампа. По его словам, инициатором переговоров на уровне глав государств выступает Россия.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с Трампом, но о встрече с Зеленским ничего конкретного не сказали. Помощник президента РФ Юрий Ушаков лишь заявил, что Трамп и Путин обсудили возможность «повысить уровень» прямых российско-украинских переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, участвовавший во встрече в Белом доме 18 августа, заявил, что переговоры Путина и Зеленского запланированы в течение ближайших двух недель. При этом он не уверен, «хватит ли Путину смелости» приехать на эту встречу.

Корреспондент Axios Барак Равид также сообщил со ссылкой на источник, что «есть надежда» провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

