«Это еда для пятилетних детей, а не работающих мужчин» 4 19.08.2025, 9:50

2,628

Иллюстративное фото

В Сети горячо обсуждают рабочие обеды на «Савушкин продукт».

В Сети один из работников «Савушкин продукт» с гордостью показал свой обед в заводской столовой. Но многие не разделили его восторга. BGmedia рассказывает почему.

Холодник, пюре с котлетой и подливкой, салат из свежих огурцов и помидоров, компот и кусочек хлеба. За все это автор видео заплатил 5,87 рубля — «цена без НДС для работников».

«Очень дешево, а самое главное — вкусно. Цена-качество просто огонь!» — резюмирует автор ролика, явно довольный как самим набором блюд, так и ценником.

Но в комментариях картина получилась совсем не такой радужной.

Пользователи поспешили напомнить, что «дешево» — это понятие относительное, и у многих впечатление от порций и меню оказалось далеким от восторга.

«Порция для детского сада»

Самая частая претензия — маленькие порции и низкая питательность. Многие комментаторы отмечают, что такой обед больше похож на «паек для детсада», чем на еду для взрослого работающего человека.

«После такого обеда через час снова есть хочется», «Это еда для пятилетних детей, а не для мужика, который работает физически», — пишут некоторые пользователи.

Другие указывают, что в меню почти нет белка, а в котлете, по их мнению, «половина — хлеб».

«Не так уж и дешево»

Хотя автор ролика радуется цене в 5,87 рубля, часть комментаторов уверена: дешевым это назвать сложно.

«Это где-то 11 рублей за две такие порции. Одной взрослому человеку не наесться», — подсчитывают пользователи.

Другие сравнивают с ценами в соседних странах: «В Польше, где тоже выпускают продукцию, обеды бесплатные. И зарплаты там от 1 500 евро».

Видео про столовую «Савушкин продукт» показало любопытный срез: один и тот же обед можно назвать и «огненным» по соотношению цены и качества, и «детсадовским», если смотреть на порцию и ее питательность.

Для одних — это плюс, ведь за шесть рублей в Беларуси не всегда удается поесть горячее. Для других — показатель того, что рабочее питание остается на уровне «чтобы не умереть с голоду, но и не больше».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com