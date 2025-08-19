Стармер назвал два главных результата от встречи Зеленского и Трампа
Премьер Британии отметил реальный прогресс на саммите.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне с европейскими лидерами и отметил достижение «реального прогресса» на саммите.
Как пишет The Guardian, выступая после мероприятия, Стармер охарактеризовал переговоры как «хорошие и конструктивные», добавив, что «между европейскими лидерами, присутствовавшими на саммите, президентом Трампом и президентом Зеленским было ощутимое чувство единства».
При этом премьер Британии выделил «два существенных результата» переговоров.
Во-первых, коалиция желающих «теперь будет работать с США» над гарантиями безопасности, отметил он.
«Это действительно важно для безопасности Украины, для безопасности Европы и для безопасности Великобритании», — подчеркнул Стармер.
Вторым важным результатом он назвал согласие о проведении встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.
«Это признание принципа, что по некоторым из этих вопросов, будь то территория или обмен заключенными, или очень серьезный вопрос о возвращении детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два наиболее важных результата сегодняшнего дня. Это положительные результаты, было реальное чувство единства. Сегодня мы добились реального прогресса», - подчеркнул он.