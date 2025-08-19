закрыть
19 августа 2025, вторник, 10:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как белорусы живут в очереди на границе с Польшей

2
  • 19.08.2025, 10:07
Как белорусы живут в очереди на границе с Польшей

Ожидание растягивается до трех дней.

Белорусы начали вести блоги о прохождении белорусско-польской границы, отмечает сайт Charter97.org в соцсети Х.

В очередях люди проводят до трех дней, спят в автобусах и питаются на обочине.

Магазины и фудтраки на маршруте стали временной поддержкой. Многие теряют дни в ожидании, отправляясь с турфирмами в поездки по Европе с детьми.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко