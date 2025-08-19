Как белорусы живут в очереди на границе с Польшей 2 19.08.2025, 10:07

Ожидание растягивается до трех дней.

Белорусы начали вести блоги о прохождении белорусско-польской границы, отмечает сайт Charter97.org в соцсети Х.

В очередях люди проводят до трех дней, спят в автобусах и питаются на обочине.

Магазины и фудтраки на маршруте стали временной поддержкой. Многие теряют дни в ожидании, отправляясь с турфирмами в поездки по Европе с детьми.

