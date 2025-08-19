Как белорусы живут в очереди на границе с Польшей

Как белорусы живут в очереди на границе с Польшей2
- 19.08.2025, 10:07
Ожидание растягивается до трех дней.
Белорусы начали вести блоги о прохождении белорусско-польской границы, отмечает сайт Charter97.org в соцсети Х.
В очередях люди проводят до трех дней, спят в автобусах и питаются на обочине.
Магазины и фудтраки на маршруте стали временной поддержкой. Многие теряют дни в ожидании, отправляясь с турфирмами в поездки по Европе с детьми.
Очереди на белорусско-польской границе достигают трёх дней— Сharter97.org (@charter_97) August 19, 2025
Белорусы начали вести блоги о прохождении белорусско-польской границы. В очередях люди проводят до трёх дней, спят в автобусах и питаются на обочине. Магазины и фудтраки на маршруте стали временной поддержкой.
Многие… pic.twitter.com/mc1Bxql0P4