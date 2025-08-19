The Telegraph: Зеленский одержал «тихую победу» в Вашингтоне 19.08.2025, 10:18

1,266

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Путин неожиданно оказался в сложной ситуации.

На встрече в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и его союзники вернули себе позиции в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом. В результате росийский диктатор Владимир Путин неожиданно оказался в сложной ситуации, пишет The Telegraph.

Правильный костюм и личное письмо

В прошлый раз в Овальном кабинете в феврале наряд Зеленского возмутил американцев. Однако на этот раз ему удалось и сохранить свою целостность, и сделать жест уважения, надев черную куртку, как он это сделал на похоронах Папы Франциска в апреле.

«Трамп был польщен и явно был в восторге. Более того, когда тот же репортер, который так грубо напал на него в прошлый раз, похвалил его новый наряд, Зеленский справился с этим достойно.

«Вы в том же костюме», — заметил он с обезоруживающей улыбкой. «Я изменился. Вы — нет». Все смеются. Репортер, похоже, не почувствовал удара ножом, но всем остальным послание было ясно», - пишет издание.

Отмечается, что таков был modus operandi Зеленского и европейцев: оказывать Трампу необходимое ему почтение и лесть, одновременно занимая позицию, которая оказывала давление на их противников.

Также был использован еще один прием — передачу письма жены Зеленского первой леди. Это был намек на то, как Мелания писала Путину с призывом защитить детей.

«Это не вам, а вашей жене», — сказал украинский лидер, вручая письмо Трампу, который тепло его принял.

«И по замыслу, и по постановке это было идеально: использовать жест поддержки со стороны Соединенных Штатов таким образом, чтобы он был очень личным для президента. С психологической точки зрения, это, очевидно, было задумано для того, чтобы привлечь Трампа на свою сторону», - пишет издание.

Дипломатическая победа

The Telegraph подчеркивает, что хотя общая картина не идеальна для Украины, но по сравнению с саммитом на Аляске, европейский альянс добился важных стратегических успехов.

Кроме того, Зеленский, похоже, убедил президента США в своей искренней заинтересованности в мире, а не в препятствовании ему, в чем Трамп несправедливо обвинил его в прошлый раз.

Это проложило путь к, пожалуй, самому значительному прорыву на сегодняшний день: отказу Трампа исключить возможность ввода американских войск в качестве гарантии безопасности.

«Они [Европа] — первая линия обороны, потому что они там… но мы тоже собираемся им помочь. Мы будем участвовать», - сказал он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, и это еще одна победа Украины и союзников.

«Встреча означала бы молчаливое признание Путиным статуса Зеленского как законного главы государства, что, безусловно, не понравилось бы россиянам».

Как пишет издание, фактически понедельник можно было бы записать как тихую дипломатическую победу Украины.

«Впервые за последние недели Путин, возможно, оказался под давлением. Если он ответит на эти посягательства на его власть срывом сделки или любых будущих переговоров, он может сделать себя виновной стороной. Это может вызвать ответные меры со стороны Белого дома, который отчаянно хочет положить конец войне», - пишет The Telegraph.

