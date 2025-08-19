Сколько стоит собрать ребенка в детсад в Беларуси?
- 19.08.2025, 10:20
Расходы «бьют по кошельку».
Белорусские родители в соцсетях обсуждают расходы на подготовку к детскому саду, заметил телеграм-канал «Хартии-97%».
Суммы заметно разнятся:
- от 150 до 200 рублей — в основном на канцелярию, хозяйственные расходники и общие сборы;
- около 350–700 рублей — если покупать обувь и одежду;
- семьи с несколькими детьми называют суммы свыше 1000 рублей.
Многие отмечают: в сад затраты меньше, чем в школу— именно там расходы «бьют по кошельку» сильнее всего.