Сколько стоит собрать ребенка в детсад в Беларуси? 19.08.2025, 10:20

Расходы «бьют по кошельку».

Белорусские родители в соцсетях обсуждают расходы на подготовку к детскому саду, заметил телеграм-канал «Хартии-97%».

Суммы заметно разнятся:

- от 150 до 200 рублей — в основном на канцелярию, хозяйственные расходники и общие сборы;

- около 350–700 рублей — если покупать обувь и одежду;

- семьи с несколькими детьми называют суммы свыше 1000 рублей.

Многие отмечают: в сад затраты меньше, чем в школу— именно там расходы «бьют по кошельку» сильнее всего.

