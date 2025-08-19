закрыть
19 августа 2025, вторник, 10:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит собрать ребенка в детсад в Беларуси?

  • 19.08.2025, 10:20
Сколько стоит собрать ребенка в детсад в Беларуси?

Расходы «бьют по кошельку».

Белорусские родители в соцсетях обсуждают расходы на подготовку к детскому саду, заметил телеграм-канал «Хартии-97%».

Суммы заметно разнятся:

- от 150 до 200 рублей — в основном на канцелярию, хозяйственные расходники и общие сборы;

- около 350–700 рублей — если покупать обувь и одежду;

- семьи с несколькими детьми называют суммы свыше 1000 рублей.

Многие отмечают: в сад затраты меньше, чем в школу— именно там расходы «бьют по кошельку» сильнее всего.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко