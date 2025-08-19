закрыть
19 августа 2025, вторник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Филипп Киркоров срочно требует помощи врачей

9
  • 19.08.2025, 10:34
  • 5,136
Филипп Киркоров срочно требует помощи врачей
Филипп Киркоров

У артиста появилась новая проблема.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, снова обратился к врачам за помощью.

Как сообщают российские СМИ, Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес.

«Отъелся. Опять поправился. Стал другим человеком», — написали в комментариях к фотографии путиниста.

Поэтому певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко