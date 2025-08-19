Филипп Киркоров срочно требует помощи врачей9
У артиста появилась новая проблема.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, снова обратился к врачам за помощью.
Как сообщают российские СМИ, Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес.
«Отъелся. Опять поправился. Стал другим человеком», — написали в комментариях к фотографии путиниста.
Поэтому певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.