Зеленский вручил Трампу подарок, переданный воином ВСУ

Зеленский вручил Трампу подарок, переданный воином ВСУ1
- 19.08.2025, 10:44
Президент США не остался в долгу.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время общения в Белом доме 18 августа обменялись подарками. Об этом говорится на сайте президента Украины.
Так, отмечается, что Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.
По словам президента Украины, воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов, и после этого гольф стал для него частью реабилитации и помог восстановить физическое и эмоциональное равновесие.
В сообщении говорится, что глава государства показал американскому лидеру видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к Трампу помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.
В свою очередь, президент США принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.