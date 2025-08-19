закрыть
Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин

3
  • 19.08.2025, 10:58
  • 1,782
Фото: charter97.org

Саммит может состояться в ближайшие недели.

Возможное место встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина стало известно европейским дипломатам. Саммит может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник поздно вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и начал организацию встречи между ним и Зеленским.

После этого, по словам лидера США, должен состояться трехсторонний саммит.

Как рассказал источник издания в европейской делегации, именно Путин предложил такую последовательность переговоров.

Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры двух президентов планируются в течение ближайших двух недель.

