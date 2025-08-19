Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин

Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин3
Саммит может состояться в ближайшие недели.
Возможное место встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина стало известно европейским дипломатам. Саммит может состояться в ближайшие недели.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник поздно вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и начал организацию встречи между ним и Зеленским.
После этого, по словам лидера США, должен состояться трехсторонний саммит.
Как рассказал источник издания в европейской делегации, именно Путин предложил такую последовательность переговоров.
Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры двух президентов планируются в течение ближайших двух недель.