19 августа 2025, вторник, 11:23
Владельцы каких авто будут платить налог в десятикратном размере

  • 19.08.2025, 11:11
Появился подробный список.

Министерство по налогам и сборам (МНС) напомнило, что в течение ближайших трех месяцев владельцам некоторых транспортных средств предстоит уплатить налог в десятикратном размере.

Это нововведение затрагивает не только автомобили, традиционно считающиеся люксовыми. Повышенный налог распространяется на машины, включенные в перечень, утвержденный постановлением Совмина от 20 марта 2024 года №194, которое определяет понятие «транспортные средства повышенной комфортности». Посмотреть, какие машины в этом списке, можно здесь.

К автомобилям «повышенной комфортности» относятся те, чей возраст составляет от трех до десяти лет с момента выпуска, в зависимости от конкретной марки. Именно для них предусмотрено десятикратное увеличение ставки налога. По оценкам МНС, количество таких автомобилей в стране невелико. Полный список можно найти по указанной ссылке.

В пресс-службе министерства уточнили, что под действие повышенного налога попадают как эксклюзивные марки, такие как Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, так и отдельные модели автомобилей от Mercedes, Audi, BMW, Lexus и других производителей.

МНС также напомнило, что крайний срок уплаты транспортного налога, включая повышенную ставку, – не позднее 17 ноября 2025 года.

