Найден рецепт получения идеального вкуса шоколада 1 19.08.2025, 11:21

На что должны опираться кондитеры.

Исследователи из Школы бионаук Ноттингемского университета установили ключевые факторы, определяющие вкус шоколада во время ферментации какао-бобов. Оказалось, что именно температура, уровень pH и состав микробных сообществ задают характер аромата и насыщенность конечного продукта. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Ферментация — один из самых важных этапов после сбора урожая какао. В естественных условиях бобы складывают в ящики или корзины прямо на фермах, где бактерии и грибы из окружающей среды запускают процесс разложения, формируя будущий вкус и снижая горечь. Но этот процесс остается во многом неконтролируемым, из-за чего качество шоколада сильно различается от сезона к сезону и от региона к региону.

Ученые вместе с колумбийскими фермерами изучили, какие именно микроорганизмы и химические реакции определяют так называемый «тонкий вкус» шоколада. Затем они воссоздали ферментацию в лаборатории, собрав «синтетическое сообщество» — строго подобранную смесь бактерий и грибов. Оказалось, что такой метод способен воспроизвести ключевые сенсорные и химические характеристики традиционной ферментации и при этом обеспечить стабильный результат.

«Мы показали, что можно опираться на объективные маркеры — такие как pH, температура и динамика микробных сообществ — чтобы прогнозировать и воспроизводить вкус шоколада», — отметил ведущий автор работы Дэвид Гопалчан.

По его словам, это открывает путь к стандартизации процесса: так же, как закваски изменили производство сыра и пива, стартовые культуры могут революционизировать шоколадную индустрию.

