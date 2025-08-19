В России начался кризис с набором в войска 3 19.08.2025, 11:26

Аналитики ISW оценили масштаб проблемы.

Из-за финансовых ограничений Россия вынуждена искать альтернативные способы обеспечения выплат новобранцам, которые подписывают контракты для участия в войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на публикацию «Важных историй» от 18 августа.

По данным расследователей, во втором квартале 2025 года количество подписанных контрактов с российскими военнослужащими упало до минимального уровня за последние два года. В частности, Минобороны РФ выплатило премии 37,9 тысячи человек, тогда как в тот же период 2024 года финансовую поддержку получили 92,8 тысячи новобранцев.

Ранее ISW сообщал, что Кремль еще до лета превысил лимит в 30 млрд рублей ($381,5 млн), заложенный на 2025 год для рекрутинга, и был вынужден увеличить финансирование до 35,8 млрд рублей ($455,3 млн).

Несмотря на это, российские власти заявляют, что темпы набора остаются высокими. Так, по словам Дмитрия Медведева, до 2 июля 2025 года было подписано более 210 тысяч контрактов, что значительно превышает официальные бюджетные показатели. «Важные истории» указывают, что реальное количество новых контрактов составляет около 191 тысячи, но они финансируются уже не только из федерального бюджета, но и за счет региональных средств.

Аналитики ISW отмечают: российские власти пытаются компенсировать нехватку финансов путем неформального набора, предложений иностранцам и перекладывания расходов на региональные бюджеты. Это, по их мнению, является попыткой замаскировать тот факт, что ресурсы федерального бюджета РФ истощаются и уже не способны поддерживать долгосрочные мобилизационные программы без ущерба для других сфер.

«Рост финансовых вызовов, вероятно, ухудшит общее состояние российского аппарата формирования вооруженных сил», - заявили в ISW.

Если же Запад введет новые санкции против российских нефтяных доходов, ситуация может еще больше обостриться и ограничить возможности Кремля вести войну в Украине в перспективе.

