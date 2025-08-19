Британские СМИ: Зеленский смог очаровать Трампа 1 19.08.2025, 11:37

2,168

Фото: Getty Images

Стало известно, что сыграло решающую роль.

Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон помог «выиграть время» для Украины. При этом британские журналисты считают, что успех переговоров в Белом доме стал возможным во многом благодаря тому, что Зеленский надел костюм.

Таким образом, Зеленский пережил свое первое появление перед СМИ в Белом доме после скандальной встречи с американским президентом Дональдом Трампом в феврале 2025 года. Об этом пишет издание The Guardian.

Переговоры прошли успешно

Журналисты констатировали, что украинский президент столкнулся с менее воинственным настроением президента США, который был занят преувеличением своих подвигов в качестве мирового миротворца. Если и был какой-то признак того, что Зеленского не собираются немедленно выгонять с переговоров в Белом доме, то он появился уже в самом начале, когда знакомый голос похвалил его выбор одежды.

В частности, член пресс-службы Белого дома Брайан Гленн, который в феврале устроил скандал из-за одежды украинского президента, в этот раз сказал, что Зеленский «выглядит потрясающе в этом костюме». В целом Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны Трампа, так и со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса.

Британские журналисты BBC обратили внимание, что Зеленский был не в классическом костюме, но с воротником и в пиджаке, что вызвало похвалу со стороны Трампа. В свою очередь украинский президент несколько раз сказал «спасибо», что, должно быть, тоже порадовало президента США.

