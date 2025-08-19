В Беларусь идет похолодание 19.08.2025, 11:43

Когда температура опустится?

Белгидромет сказал, когда белорусам ждать похолодания в августе 2025 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков в период с 22 по 24 августа белорусам не следует далеко прятать зонтики. В стране будет прохладная погода с дождями разной интенсивности. Фронтальные разделы и далее будут поставлять новые порции осадков. Местами во время дождей возможны грозы.

«При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится и окажется на 1-5 градуса ниже средних многолетних значений», - обратили внимание в Белгидромете.

И добавили, что ночью и утром местами по Беларуси будут непродолжительные туманы. Так, в пятницу, 22 августа, в стране прогнозируются дожди, местами вероятны сильные осадки, в некоторых районах грозы. В ночное время температура воздуха окажется от +6 градусов по северной части и до +15 градусов по юго-восточной. Днем температура воздуха составит от +14 до +20 градусов, по западу – до +22 градусов.

В субботу, 23 августа, в ночные часы местами по юго-востоку, а днем на большей части Беларуси возможны кратковременные дожди. Днем не исключены грозы. Вероятен слабый туман. Ночью ожидается от +6 до +13 градусов, а днем – от +15 до +22 градусов.

В воскресенье, 24 августа, ночью местами по стране, а днем на большей территории прогнозируются кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. В ночные часы температура воздуха окажется от +5 до +12 градусов. Днем ожидается от +14 до +20 градусов.

