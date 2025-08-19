закрыть
19 августа 2025, вторник, 12:00
Паоло Соррентино: Кино спасло мою жизнь

  • 19.08.2025, 11:48
Паоло Соррентино: Кино спасло мою жизнь
Паоло Соррентино
Фото: Sarajevo Film Festival/Obala Art Centar

Известный итальянский режиссер дал интервью перед премьерой нового фильма.

Оскароносный итальянский режиссер Паоло Соррентино представит свой новый фильм «Благодать» (“La Grazia”) на Венецианском кинофестивале, где картина будет бороться за «Золотого льва». Лента рассказывает о любви и вновь объединяет Соррентино с актером Тони Сервилло, сыгравшим вместе с Анной Ферцетти, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Перед премьерой режиссер дал мастер-класс на Сараевском кинофестивале, где получил почетную награду «Сердце Сараево». Соррентино шутливо предупредил поклонников: «Вероятно, дальше я буду снимать хуже, как многие режиссеры».

Он также поделился воспоминаниями о своем первом визите в Венецию в 2001 году со своей дебютной картиной: «Я не понимал, кто такие журналисты и зачем сидят передо мной. Это был шок». Вскоре его картину пригласил на первый Фестиваль «Трайбека» сам Роберт Де Ниро — сначала Соррентино подумал, что это розыгрыш.

В беседе режиссер признался, что не любит долгие съемки: «Я очень быстро работаю, потому что хочу поскорее домой смотреть футбол. Продюсеры любят меня за это».

Среди вдохновителей его картин — итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони и всемирно известный футболист Диего Марадона.

«Фильмы спасли мою жалкую жизнь», — признался 55-летний режиссер. — «Каждый раз, когда мне слишком тяжело, я думаю, что пора снимать кино».

