Стало известно, кто возглавит рабочую группу по разработке гарантий безопасности для Украины 19.08.2025, 11:57

1,664

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Будущие гарантии будут включать четыре ключевых компонента.

По результатам переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников создадут рабочую группу, которая возьмет на себя создание проекта гарантий безопасности Украины. Возглавит группу госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источников издания, будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента:

военное присутствие;

системы противовоздушной обороны;

поставки вооружения;

механизмы мониторинга прекращения боевых действий.

Не исключено, что Соединенные Штаты могут предоставить европейским миротворцам косвенную военную поддержку без введения американских войск на территорию Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины является одним из ключевых вопросов встречи в Вашингтоне, которая состоялась вчера, 18 августа. Ранее Трамп уже заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии.

