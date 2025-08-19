закрыть
«Бешеный волк», которого застрелили в Сенице, оказался здоровой собакой

13
  • 19.08.2025, 12:11
  • 2,140
«Бешеный волк», которого застрелили в Сенице, оказался здоровой собакой

Силовики раздули из этой истории «подвиг милиции».

В июле жители Сеницы и Прилук под Минском жаловались на большое и странное животное, которое бродило ночью по дворам. Оно вроде бы ни на кого не нападало, но люди пугались. Они думали, что это голодный волк.

Животное искали несколько дней. В итоге на него наткнулись на детской площадке в Сенице. Местные вызвали силовиков. Милиционеры посчитали, что это больной бешенством волк, и застрелили зверя из табельного оружия. Глава МВД Иван Кубраков даже приказал наградить силовиков за смелость и самоотверженность.

Но теперь пришли результаты исследования тела убитого животного. Вообще, уже при первом взгляде на зверя главный ветврач района Геннадий Золотухо заявил, что это старая собака, а не волк. Экспертиза эту гипотезу подтвердила, пишет «Пристоличье».

Что касается бешенства, то тогда предварительный анализ был отрицательным. Окончательные результаты получили только на днях.

«Вердикт таков: собака не болела бешенством. Поэтому жители Прилук и Сеницы могут не переживать за своих домашних любимцев, с кем могла контактировать дворняга», — рассказал ветеринар.

