Шэрон Стоун прокомментировала ремейк культового фильма «Основной инстинкт» 2 19.08.2025, 12:24

1,290

Шэрон Стоун

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images / TriStar

Картина 1992 года сделал актрису мировой звездой.

Актрису спросили о проекте, над сценарием которого работает сценарист Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма 1992 года, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Стоун вспомнила неудачное продолжение 2006 года, провалившееся в прокате, и сказала:

«Если все пойдет так же, как с тем фильмом, то я не знаю, зачем это делать. Но пожалуйста — удачи, черт возьми».

Оригинальный «Основной инстинкт» сделал Стоун мировой звездой. Лента Пола Верховена с Майклом Дугласом собрала в прокате почти $353 млн и навсегда вошла в историю жанра благодаря скандальной сцене допроса. Однако сиквел «Основной инстинкт 2: Жажда риска» оказался провалом, не спасло даже возвращение Стоун в главной роли.

Теперь Amazon MGM Studios, United Artists и продюсер Скотт Стубер приобрели права на ремейк. Эстерхаз, которому 80 лет, уже отреагировал на критику по поводу возраста:

«Слухи о моей творческой некомпетентности — преувеличены и основаны на эйджизме», — заявил сценарист. — «У меня есть партнер, которого я называю «маленький извращенный человек». Ему всегда 29, и он полон сил, чтобы подарить зрителям интересный сюжет».

Пока неизвестно, кто сыграет главные роли в новой версии, но, судя по комментариям Шэрон Стоун, создателей ждет непростая задача.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com