«Завод смену работает, три стоит» 19.08.2025, 12:35

Жлобинский БМЗ простаивает.

Непривычную картину стали наблюдать жители Жлобина: из труб Белорусского металлургического завода перестал постоянно идти дым, как это было ранее. Сейчас завод дымит только время от времени. Это означает, что печи периодически выключают.

Видео с неработающим заводом поделились читатели с ресурсом zhlobin.live. Объяснение причины отсутствия дыма «Флагшток» нашел в комментариях в соцсетях:

«Сейчас дымов нет, потому что печки по очереди работают. Нет той загрузки работы как это было раньше. Вот и дыма не видно».

«Дым есть только во время загрузки».

«Завод смену работает, три стоит».

Пользователи также отметили, что дым виден по вечерам, иногда — утром. В остальное время производство простаивает.

Никой официальной информации об этом нет. В конце июля на БМЗ утверждали, что по итогам первого полугодия завод сработал с прибылью. Об этом заявлял заместитель генерального директора Сергей Терлецкий на встрече с коллективом одного из подразделений предприятия.

По его словам, «по итогам полугодия завод сохранил баланс, показав прибыльную работу, мы продолжаем идти вперед».

Также он отметил, что «задача — сохранять устойчивость при любой турбулентности и оставаться конкурентоспособными».

Проблемная ситуация сложилась на заводе из-за падения производства. Весной работников некоторых цехов стали отправлять в отпуска за свой счет, в августе сместили сроки выдачи зарплат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com