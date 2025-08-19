«Завод смену работает, три стоит»
Жлобинский БМЗ простаивает.
Непривычную картину стали наблюдать жители Жлобина: из труб Белорусского металлургического завода перестал постоянно идти дым, как это было ранее. Сейчас завод дымит только время от времени. Это означает, что печи периодически выключают.
Видео с неработающим заводом поделились читатели с ресурсом zhlobin.live. Объяснение причины отсутствия дыма «Флагшток» нашел в комментариях в соцсетях:
«Сейчас дымов нет, потому что печки по очереди работают. Нет той загрузки работы как это было раньше. Вот и дыма не видно».
«Дым есть только во время загрузки».
«Завод смену работает, три стоит».
Пользователи также отметили, что дым виден по вечерам, иногда — утром. В остальное время производство простаивает.
Никой официальной информации об этом нет. В конце июля на БМЗ утверждали, что по итогам первого полугодия завод сработал с прибылью. Об этом заявлял заместитель генерального директора Сергей Терлецкий на встрече с коллективом одного из подразделений предприятия.
По его словам, «по итогам полугодия завод сохранил баланс, показав прибыльную работу, мы продолжаем идти вперед».
Также он отметил, что «задача — сохранять устойчивость при любой турбулентности и оставаться конкурентоспособными».
Проблемная ситуация сложилась на заводе из-за падения производства. Весной работников некоторых цехов стали отправлять в отпуска за свой счет, в августе сместили сроки выдачи зарплат.