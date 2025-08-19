Трамп отправил военную эскадру к берегам Венесуэлы после удвоения награды за «голову» Мадуро 1 19.08.2025, 12:37

Иллюстративное фото

Американские силы будут развернуты уже в ближайшие дни.

Сразу три американских эсминца USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson с управляемыми ракетами, 4000 моряков и морских пехотинцев, самолет-разведчик P-8 и ударная подлодка направляются к берегам Венесуэлы. Они будут развернуты уже в ближайшие дни в рамках усилий по противодействию угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщили два источника Reuters, знакомых с ситуацией (перевод — The Moscow Times).

Президент Дональд Трамп хотел использовать армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, которые были признаны глобальными террористическими организациями.

Военнослужащие США планируют действовать в международных водах и небе, будут вести разведку и, возможно, наносить точечные удары.

Способствует наркокартелям, по мнению администрации США, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Госдепартамент готов заплатить до $50 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди отмечала, что Мадуро использует «зарубежные террористические организации», чтобы в страну попадали смертоносные наркотики. США обвиняет президента Венесуэлы в том, что он содействует наркоторговцам из «Картеля солнц» (Cartel de los Soles), «Поезда из Арагуа» (Tren de Aragua) и картелю Синалоа в целях поставки кокаина и фентанила американцам. В прошлом месяце администрация Трампа объявила о санкциях против группировок и правительства Мадуро. Вашингтон также не признает сразу две победы Мадуро на выборах.

