19 августа 2025, вторник, 12:53
В Гродно запретили уличные концерты

  19.08.2025, 12:49
В Гродно запретили уличные концерты

Запрет связан с жалобами пожилых горожан.

В Гродно больше не будет звучать живая музыка во дворах и на улицах. По словам участников кавер-бэнда One Day, запрет связан с жалобами пожилых горожан, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

Местная жительница Татьяна в Threads предположила, что причиной стали превышенные нормы громкости в одном из баров. Она выразила недоумение, почему из-за этого ограничили всех уличных исполнителей, а не только конкретное заведение.

