Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне 19.08.2025, 12:56

1,258

Владимир Зеленский

Уже идет работа над конкретным наполнением гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дальнейшие шаги украинской делегации после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», - отметил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня, 19 августа, продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.

«Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа», - добавил глава Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com