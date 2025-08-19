Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
- 19.08.2025, 12:56
Уже идет работа над конкретным наполнением гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дальнейшие шаги украинской делегации после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», - отметил Зеленский.
Он также добавил, что сегодня, 19 августа, продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.
«Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа», - добавил глава Украины.