Встреча Трампа и Зеленского: Путин срочно сделал несколько звонков

Встреча Трампа и Зеленского: Путин срочно сделал несколько звонков1
- 19.08.2025, 13:13
- 2,050
Интересно, что среди адресатов звонков не было председателя КНР Си Цзиньпина.
Российский лидер Владимир Путин накануне визита Владимира Зеленского и группы европейских лидеров в Белый дом активизировал дипломатические контакты. Он позвонил президентам Бразилии, Индии и Южной Африки.
Такой шаг должен был продемонстрировать, что Москва не находится в международной изоляции. Об этом сообщает The Guardian.
Кому звонил Путин перед встречей лидеров в Вашингтоне?
Путин отдельно проинформировал трех своих партнеров о результатах недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на Аляске.
Аналитики отмечают, что этот шаг был направлен на создание впечатления активной дипломатической поддержки и привлечения стран, которые пытаются оставаться нейтральными, к продвижению требований Москвы по завершению войны против Украины.
Интересно, что среди адресатов звонков не было председателя КНР Си Цзиньпина. Вероятно, Путин планирует лично донести результаты диалога с Трампом во время визита в Китай в конце августа, когда состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия формируют основу блока БРИКС, который стал для Москвы ключевой экономической опорой после того, как Запад закрыл для нее свои рынки в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.