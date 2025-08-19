Ученые рассказали, как гуси выбирают лидеров
- 19.08.2025, 13:14
Есть несколько важных качеств.
Ученые из Венского университета четыре года наблюдали за гусиной стаей. Они выяснили, как птицы выбирают лидера. Исследование было опубликовано в журнале iScience, пишет techinsider.
Специалисты работали с помеченными гусями на станции Конрада Лоренца. Они фиксировали, кто первым взлетает — лидер, — кто присоединяется и размер группы, улетающей вместе. Кроме того, ученых интересовали личные качества каждой птицы:
Смелость — как близко гусь подпускал к себе человека перед взлетом;
Агрессивность — реакция на свое отражение в водной глади и зеркале;
Любопытство — интерес к новым предметам.
Оказалось, что лидерами в стаях становятся смелые, но не агрессивные гуси. Они первыми решаются на перелет в незнакомые места. Однако не запугивают сородичей — их добровольно признают вожаками.
Агрессивные же особи могут быть «начальниками» в конфликтах за еду. Но не ведут за собой стаю — гуси не доверяют таким в важных решениях.
Существует миф о сильном лидере. Однако в природе власть через страх не работает для коллективных решений. Последователи гуси не слепо подчиняются, а выбирают, кому доверять.
Хотя исследование о гусях, его выводы перекликаются с психологией человека, считают ученые.
«Это исследование помогает объяснить, почему люди с определенными чертами постоянно обладают большим влиянием. Что еще более важно, это привлекает внимание к последователям, что часто упускается из виду в нашем человеческом увлечении обеспечением ресурсов. Что, если подписчики активно выбирают, на кого подписываться, основываясь на полученных преимуществах? Это смещает акцент на когнитивные способности последователей и бросает вызов традиционным представлениям о том, какие черты имеют наибольшее значение в лидерах», — заключила Соня Кляйндорфер из Венского университета.