Италия поддержала Макрона относительно возможного места встречи Зеленского и Путина 19.08.2025, 13:22

Это не Рим, предпочтение которому отдают Трамп и сам Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы Женева стала местом проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

По данным СМИ, сегодня утром президент Франции заявил, что встреча между Зеленским, Трампом и Путиным должна состояться в нейтральной стране, а значит, возможно, в Швейцарии или другой стране.

«Я выступаю за Женеву», - отметил Макрон.

При этом, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также сказал, что Женева может быть лучшим местом для трехсторонней встречи, добавив, что «Италия поддерживает это».

При этом, столице Италии, Риму, отдают предпочтение Трамп и Зеленский. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддержали Трампа относительно Рима.

«Мы все еще оцениваем несколько мест (для проведения возможной встречи - ред.)», - отметили дипломаты стран Евросоюза на правах анонимности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com