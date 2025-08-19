закрыть
19 августа 2025, вторник, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе с Литвой приостановили оформление автомобилей

  • 19.08.2025, 13:22
На границе с Литвой приостановили оформление автомобилей

Названа причина.

В пункте пропуска «Каменный Лог» временно приостановлено оформление автомобилей и физлиц, сообщили в Госпогранкомитете.

«Сегодня, 19 августа, с 11.30 на погранпереходе «Каменный Лог» на границе с Литвой (сопредельный — «Мядининкай») приостановлен пропуск автомобилей и физических лиц в обоих направлениях, сообщили в ведомстве.

Временная остановка оформления связана с настройкой программного обеспечения. О времени завершения работ обещают сообщить дополнительно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко