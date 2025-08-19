На границе с Литвой приостановили оформление автомобилей 19.08.2025, 13:22

Названа причина.

В пункте пропуска «Каменный Лог» временно приостановлено оформление автомобилей и физлиц, сообщили в Госпогранкомитете.

«Сегодня, 19 августа, с 11.30 на погранпереходе «Каменный Лог» на границе с Литвой (сопредельный — «Мядининкай») приостановлен пропуск автомобилей и физических лиц в обоих направлениях, сообщили в ведомстве.

Временная остановка оформления связана с настройкой программного обеспечения. О времени завершения работ обещают сообщить дополнительно.

