На границе с Литвой приостановили оформление автомобилей
- 19.08.2025, 13:22
Названа причина.
В пункте пропуска «Каменный Лог» временно приостановлено оформление автомобилей и физлиц, сообщили в Госпогранкомитете.
«Сегодня, 19 августа, с 11.30 на погранпереходе «Каменный Лог» на границе с Литвой (сопредельный — «Мядининкай») приостановлен пропуск автомобилей и физических лиц в обоих направлениях, сообщили в ведомстве.
Временная остановка оформления связана с настройкой программного обеспечения. О времени завершения работ обещают сообщить дополнительно.