Politico: Неудачный день для Путина

Фото: president.gov.ua

Запад показал единство.

Трансатлантический Альянс прошел серьезное испытание в Вашингтоне в понедельник. Европейские лидеры прибыли в столицу США с опасением, что президент США Дональд Трамп вновь может сблизиться с Путиным и заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на рискованную сделку, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Однако встреча прошла иначе. Зеленский был в костюме, а также передал жене президента Мелании Трамп письмо от своей жены с благодарность за внимание к судьбе 20 000 похищенных украинских детей. Это задало новый тон встречи: сдержанный и дипломатичный.

Когда журналисты спросили о членстве Украины в НАТО и гарантиях безопасности, Трамп заявил, что окончательных решений еще нет, это следует обсуждать с европейскими лидерами. При этом он впервые публично предложил США сыграть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины, отметив, что европейские страны будут «первой линией обороны», но Америка поможет и сделает это «очень безопасным». Европейцы назвали такое заявление «прорывом».

Хотя пока речь идет скорее о разведке, гарантиях и возможных крупных поставках оружия, а не о введении войск, шаг Трампа воспринимается как более серьезный, чем его прежние неясные заявления о Путине и интересах США.

Кремль, судя по всему, обеспокоен. Москва настаивает на недопустимости вступления Украины в НАТО и отвергает идею размещения иностранных войск на ее территории. В то же время Трамп подчеркнул, что любые переговоры о границах должны исходить из текущей линии фронта, не принимая во внимание территориальные претензии России.

Встреча укрепила единство Запада и вернула США в рамки трансатлантической координации, что британские официальные лица охарактеризовали как «неудачный день для Путина». Тем не менее европейские лидеры отмечают, что путь к миру будет долгим и непростым.

