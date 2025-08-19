NI: Дональд Трамп создал ядерный прецедент
- 19.08.2025, 13:31
Теперь ему предстоит позаботиться о его реализации.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении США и Израиля предотвратить появление у Ирана ядерного оружия, подчеркнув готовность прибегнуть к военным мерам. По его словам, «Иран не должен обладать ядерной бомбой», и Вашингтон не позволит Тегерану возобновить производство обогащенного урана или плутония, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Однако, как отмечают эксперты, администрация Трампа демонстрирует противоречивый подход. C одной стороны, она угрожает силой Ирану, с другой — допускает возможность сотрудничества с Саудовской Аравией в области ядерных технологий, включая обогащение урана.
Специалисты напоминают, что обогащение урана или переработка плутония напрямую связаны с возможностью создания ядерного оружия. Опыт показывает, что большинство стран, которые занимаются этим, либо уже обладают ядерным арсеналом, либо стремились его получить.
В июне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало Иран нарушителем Договора о нераспространении. После этого Израиль нанес удары по иранским объектам, к операции вскоре присоединились США.
Теперь Трамп требует расширить принцип «нулевого обогащения» на все государства, не обладающие ядерным оружием, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет. В качестве примера он привел ОАЭ, которые отказались от обогащения урана и получили в обмен расширенное сотрудничество с США.
Только единая и жесткая политика позволит остановить распространение ядерных технологий и избежать повторения иранского сценария.